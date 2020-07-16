Санкт-Петербург, , 12:36 — REGNUM В Санкт-Петербурге зарегистрировано еще 22 случая смерти от новой коронавирусной инфекции, которые произошли в мае-июле. Об этом 16 июля сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга.

Среди умерших — девять мужчин от 60 до 87 лет и 13 женщин от 69 до 92 лет. Пациенты скончались в мае, июне, июле 2020 года.

«Основным заболеванием, которое привело к смерти, признана двусторонняя пневмония, обусловленная коронавирусной инфекцией СOVID-19», — пояснили в ведомстве.

Все пациенты имели хронические заболевания, осложнившие течение основного заболевания — кардиосклероз, атеросклероз, гипертоническая болезнь, сахарный диабет, а также онкологические заболевания.

Отметим, всего в городе, по официальным данным, от болезни скончалось 1 тыс. 698 человек. При этом смертность в июне превысила показатели 2019 года на 55%. В абсолютных величинах разница за полугодие составила почти 4 тыс. смертей. Почти все они связаны с COVID-19, подтвердили в Смольном.

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