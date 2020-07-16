Нальчик, , 12:30 — REGNUM В Кабардино-Балкарии число пациентов с подтвержденным коронавирусом выросло еще на 40 человек. Их общее количество достигло 5726, сообщили 16 июля в федеральном оперативном штабе.

При этом число выздоровевших выросло незначительно — на 16 человек, достигнув 5209. Напомним, сутками ранее с контроля медиков были сняты сразу 159 пациентов, а рекордным в Кабардино-Балкарии по числу выздоровлений стало 1 июля, когда было зафиксировано 283 вылечившихся.

Власти региона с 10 июля возобновили работу гостиниц и санаториев, а также объектов курортного комплекса, разрешили работу летних кафе, парков и скверов, бассейнов и фитнес-центров (с ограничениями).

Читайте ранее в этом сюжете: В Кабардино-Балкарии выздоровел 91% пациентов с COVID-19