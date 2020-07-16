Будапешт, , 12:28 — REGNUM Празднование Дня святого Иштвана отменено в Венгрии, заявил глава администрации премьер-министра страны Гергели Гуляш 16 июля, сообщает Reuters.

В качестве причины отмены празднования этого государственного праздника называется острая эпидемиологическая обстановка в стране. В связи с ней 12 июля власти ввели дополнительные ограничения для лиц, пересекающих границу Венгрии.

Напомним, с 15 июля официальный Будапешт ввел так называемую систему «Светофор», в рамках которой страны делятся на зелёные, жёлтые и красные категории в зависимости от эпидемиологической обстановки.

Въезд в Венгрию из зелёных стран будет разрешён без ограничений. Граждане тех стран, которые окажутся в желтой категории, должны будут выполнять ряд условий при въезде в Венгрию. В их числе Болгария, Португалия, Румыния и Швеция, а также Великобритания, Норвегия, Россия, Сербия, Япония, Китай и США. Лица, прибывающие из «красных» стран, въехать в Венгрию не смогут.