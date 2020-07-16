Дамаск, , 12:30 — REGNUM За истекшие сутки в Сирию с территории Ливана вернулись 80 беженцев. Об этом 16 июля сообщается в информационном бюллетене центра приема, распределения и размещения беженцев, обнародованном на сайте Минобороны РФ.

«За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территории Ливана через пункты пропуска «Джейдет-Ябус» и «Телль-Калах» возвратились 80 беженцев», — говорится в бюллетене и уточняется, что в данное число входит 24 женщины и 40 детей.

Также указывается, что за истекшие сутки в Сирию с территории Иордании через пропускной пункт «Насиб» беженцы не возвращались.

Кроме этого, сообщается, что общее число вернувшихся в Сирию из Ливана беженцев на сегодняшний день составляет 186 677 человек, в число которых входит 56 143 женщины и 94 934 ребенка.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что российские представители в комиссии по фактам нарушений режима прекращения боевых действий в Сирии за истекшие сутки отметили три нарушения перемирия на территории арабской республики.