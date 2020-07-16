Астрахань, , 12:24 — REGNUM В Астраханской области 16 июля подтвержден 41 новый случай заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным регионального министерства здравоохранения.

Всего в регионе зарегистрировано 4086 положительных тестов. В инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19 находятся 785 человек. За весь период 3510 человек выздоровели и были выписаны, 38 человек скончались.

Под амбулаторным наблюдением находится 2671 человек, 11 тыс. 53 человека сняты с учёта. Коэффициент распространения инфекции составил 1,04.

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