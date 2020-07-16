Москва, , 12:23 — REGNUM В ближайшее время пациенты, которые переболели коронавирусной инфекцией в тяжёлой форме, могут обойтись без вакцинации. Об этом заявил глава центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

По словам микробиолога, у этих людей уже сформировались хорошие защитные титры антител, пишет РИА Новости.

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«Не знаю, как долго, но можно не вакцинироваться в ближайшее время точно, — сказал Гинцбург. — Потому что, как показали уже довольно многочисленные исследования, у них хорошие защитные титры антител к этому вирусу циркулируют в крови».

При этом глава центра добавил, что прививку от коронавируса и других заболеваний необходимо будет развести во времени, хотя бы на две-три недели.

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Как сообщало ИА REGNUM, 18 июня в Сеченовском университете начались клинические испытания вакцины против коронавируса, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Вторая группа добровольцев испытывала эффективность препарата в военном госпитале имени Бурденко.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что данные лабораторных исследований позволяют говорить о безопасности и хорошей переносимости вакцины против коронавируса. При этом серьёзных нежелательных явлений, осложнений, побочных реакций, а также жалоб на состояние здоровья не зарегистрировано.