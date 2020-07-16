Майкоп, , 12:24 — REGNUM Показатель заболеваемости COVID-19 в Адыгее ниже среднероссийского. При этом в двух районах субъекта фиксируется рост числа случаев заражения, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы и правительства республики по итогам заседания регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Участники совещания обсудили санитарно-эпидемиологическую ситуацию в Адыгее и динамику заболеваемости. Глава управления Роспотребнадзора по республике Сергей Завгородний и министр здравоохранения субъекта Рустем Меретуков отметили, что с момента выхода на третий этап снятия ограничений (с 10 июля) эпидобстановка в регионе остается контролируемой.

«Коэффициент распространения заболевания составляет 0,8%, что ниже среднероссийского показателя. При этом отмечается рост числа заболевших в Кошехабльском и Тахтамукайском районе», — сказано в сообщении.

По данным эпидрасследований, причиной новых случаев заражения, как правило, является распространение инфекции через контакты в кругу семьи.

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