Барнаул, , 12:18 — REGNUM Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом подготовил данные на 16 июля по летальности пациентов с COVID-19 в процентном соотношении от числа выявленных случаев. По итогам прошедшей недели Алтайский край вышел из тройки антилидеров и переместился сразу на 4 позиции — с 3-й на 7 строчку рейтинга регионов СФО с самыми высокими показателями летальности. Об этом сообщает оперативный штаб Алтайского края.

При этом сказано, то за неделю с 10 по 16 июля коэффициент летальности в регионе снизился на 0,16% и теперь составляет 0,80%. Неделей ранее коэффициент демонстрировал увеличение на 0,04%.

«Лидером печального рейтинга Сибири по итогам минувшей недели остается Красноярский край (2,28%), второе мест за Новосибирской областью (2,01%), на третьем — Иркутская область (1,00%). Наименьшая доля летальных исходов по-прежнему в Республике Алтай — 0,09%, это на 0,01% меньше, чем неделей ранее. В целом в СФО процент летальности составляет 1,28%, что ниже, чем в среднем по России (1,59%). В 15 регионах страны показатель летальности превышает общероссийский, в их числе 2 субъекта Сибири: Красноярский край и Новосибирская область.

Лидером печального рейтинга России по итогам недели остается Санкт-Петербург, достигнув коэффициента 5,92%. За ним следуют Дагестан (4,85%) и Тверская область (2,56%)», — сказано в сообщении оперативного штаба Алтайского края.

Также известно, что всего в России осталось два субъекта с нулевой летальностью пациентов с коронавирусом: Ненецкий автономный округ и Сахалинская область.

Как уже сообщало ИА REGNUM, вторые сутки подряд в Алтайском крае регистрируется рекордное число смертей носителей коронавируса. По данным регионального оперативного штаба, как и днём ранее, в крае вновь произошло шесть смертей пациентов с SARS-CoV-2 (две из них — от COVID-19).

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