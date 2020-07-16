Ростов-на-Дону, , 11:53 — REGNUM В Ростовской области подвели итоги весенней призывной кампании. В войска отправились 4,4 тыс. донских новобранцев, сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве 16 июля.

По словам заместителя донского губернатора Вадима Артёмова, Ростовская область выполнила норму призыва на 100%.

43% новобранцев направлены в Сухопутные войска, 8% — в части Воздушно-космических сил, 7% проходят службу в Ракетных войсках стратегического назначения. Почти 300 юношей-казаков пройдут службу на Дону — в Новочеркасске, Волгограде и Октябрьском сельском районе.

ИА REGNUM напоминает, что на всех призывных пунктах в Ростовской области были развёрнуты медицинские посты. Новобранцы прошли процедуру сдачи теста на коронавирусную инфекцию.

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