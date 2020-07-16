Хартфорд, США, , 11:51 — REGNUM Пивная компания из американского штата Коннектикут сняла с продажи пиво в упаковке, напоминающей белый костюм ку-клукс-клана, и принесла извинения покупателям. Об этом сообщает Fox News.

Ранее жительница города Уэст-Харфорда написала в Facebook, что её мужу-афроамериканцу продали пиво, не предупредив о дизайне бутылки. Получив заказ на дом, мужчина и его друг разобрались, что пиво Yellow Belly создано, как утверждает производитель, для «осуждения расизма» и «поощрения непредубежденности».

«Для нас один из самых трусливых поступков — действовать анонимно, прячась за группой. Характерная черта узаконенного расизма», — говорится в описании пива на сайте пивоварни Omnipollo.

Женщина, однако, выразила возмущение по меньшей мере невежеством и нечувствительностью продавца. В результате пиво было снято с продажи, а покупателю принесли извинения.