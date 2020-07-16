Йошкар-Ола, , 11:50 — REGNUM В Марий Эл по состоянию на 16 июля выявили 29 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в республике подтверждено 3409 случаев заражения SARS-CoV-2, сообщает оперативный общероссийский штаб.

До настоящего момента выписаны 2930 жителей республики, таким образом более 85,94% от общего числа носителей коронавируса в Марий Эл уже выздоровели. На фоне коронавируса скончался от обострения хронических заболеваний 31 житель республики, один человек умер за минувшие сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приволжском федеральном округе по состоянию на 16 июля выявили 1035 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье выросло до 89 019 случаев.

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