Саранск, , 11:44 — REGNUM В Мордовии по состоянию на 16 июля выявили 38 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в регионе подтверждено 3976 случаев заражения SARS-CoV-2, сообщает республиканский оперативный штаб.

До настоящего момента в республике выписаны 2887 человек, то есть более 72,60% от общего числа носителей коронавируса в Мордовии уже выздоровели. За последние сутки выписаны 40 человек. 30 жителей республики скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мордовии подтвердили новый случай смерти от коронавирусной пневмонии пациентки Рузаевской центральной республиканской больницы. Женщине было 36 лет.

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