Томск, , 11:40 — REGNUM За прошедшие сутки в Томской области подтверждено 89 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 16 июля в администрации региона.

У 19 человек выявлена пневмония, у 22 — признаки ОРВИ, у 48 нет симптомов.

Уточняется, что большая часть заразившихся — работники Мыльджинского газоконденсатного месторождения в Каргасокском районе. Там выявили очаг коронавирусной инфекции.

Выздоровели в регионе 1807 человек, в том числе 35 — за последние сутки.

Всего в Томской области по состоянию на 16 июля коронавирус выявлен у 3262 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Томской области скончались 25 пациентов с коронавирусом.

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