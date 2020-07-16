Томск, 16 июля 2020, 11:40 — REGNUM За прошедшие сутки в Томской области подтверждено 89 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 16 июля в администрации региона.
У 19 человек выявлена пневмония, у 22 — признаки ОРВИ, у 48 нет симптомов.
Уточняется, что большая часть заразившихся — работники Мыльджинского газоконденсатного месторождения в Каргасокском районе. Там выявили очаг коронавирусной инфекции.
Выздоровели в регионе 1807 человек, в том числе 35 — за последние сутки.
Всего в Томской области по состоянию на 16 июля коронавирус выявлен у 3262 человек.
Как сообщало ИА REGNUM, в Томской области скончались 25 пациентов с коронавирусом.
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