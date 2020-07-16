Иваново, , 11:38 — REGNUM 61 случай заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки в Ивановской области, данные на 16 июля опубликованы федеральным оперативным штабом.

В статистику за сутки включено два новых летальных исхода среди пациентов с положительными тестами на коронавирус. Также за минувшие сутки выписаны с выздоровлением 73 человека.

Всего в Ивановской области с 19 марта положительные тесты на коронавирус подтверждены у 5752 человек, 4088 из них уже выписаны с выздоровлением. Скончался 61 пациент.