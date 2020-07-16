Вашингтон, , 11:46 — REGNUM Палестина больше не отображается на картах таких крупных западных интернет-гигантов, как Apple и Google. Об этом 16 июля сообщает портал AS-Source News.

«Палестина была удалена со всех западных карт, включая карты Apple и карты Google», — говорится в сообщении.

Также в нем подчеркивается, что единственной компанией, которая сохранила на своих картах Палестину, является российский «Яндекс».

"Государство Палестина — де-юре независимое частично признанное государство на Ближнем Востоке, находящееся в процессе создания», — говорится на данный момент в комментарии к поиску Палестины на картах компании Google, где границы данного государства теперь обозначены только прерывистой линией.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее глава аппарата администрации США Марк Мидоус заявил, что действия в отношении китайских приложений TikTok, WeChat и других сервисов будут предприняты американскими властями в ближайшие недели.