Курск, , 11:37 — REGNUM В Курской области 16 июля зарегистрирован 31 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Всего в регионе было зарегистрировано 5765 положительных тестов. Под медицинским наблюдением находится 1431 пациент. 1178 человек с положительными тестами находятся дома под наблюдением медиков.

Выписаны после выздоровления были 4290 пациент, в том числе 69 — за последние сутки. Скончались 48 человек.

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