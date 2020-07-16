Санкт-Петербург, , 11:38 — REGNUM Госавтоинспекция Санкт-Петербурга разъяснила правила получения и обмена водительского удостоверения в эпоху пандемии. Теперь это можно будет сделать по предварительной регистрации в МФЦ или МРЭО у дома до 31 декабря. Об этом 16 июля сообщили в пресс-службе отдела пропаганды ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Напомним, пандемия коронавируса сильно сказалась на работе государственных органов, только с вводом послаблений МРЭО и МФЦ начали возвращаться к привычному рабочему графику. Однако полностью их работа не восстановилась, из-за чего горожане начали массово жаловаться в Госавтоинспекцию на задержки, сбои и очереди.

Поэтому региональное управление ГИБДД заключило соглашение с государственным казенным учреждением «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг». Благодаря чему с 26 мая 2020 года все МФЦ города начали прием и выдачу документов. Стоит отметить, что обслуживание производится только после предварительной записи по телефону 573−90−00.

Помимо этого, для лиц, получающих впервые водительские удостоверения, после успешной сдачи экзамена в МРЭО на шоссе Революции, 85 выделены дополнительные дни — понедельник и суббота.

«В эти дни в указанном МРЭО замена водительских удостоверений, срок действия которых истек или истекает, не производится», — подчеркнули в ведомстве.

Отметим, что в соответствии с Указом Президента России от 18 апреля 2020 национальные водительские удостоверения, срок действия которых истек или истекает в период с 1 февраля по 15 июля текущего года, признаются действительными. Документ, срок действия которого истек или истекает в этот период, можно заменить до 31 декабря текущего года. Для посещения МРЭО необходимо записаться через Единый портал государственных и муниципальных услуг.

«Лица, имеющие такие водительские удостоверения, к административной ответственности до указанного срока привлекаться не будут», — резюмировали в управлении ГИБДД.

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