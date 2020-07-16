Нижний Новгород, , 11:34 — REGNUM Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес изменения в указ о режиме повышенной готовности, который предполагает возможность проведения с участием зрителей ряда культурных и спортивных мероприятий. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

«По каждому событию, где предполагается присутствие гостей и зрителей, проводится тщательная работа с Роспотребнадзором, чтобы взвесить и просчитать все риски. Решение в отношении каждого мероприятия принимается коллегиально Координационным штабом. Это позволяет учесть позицию всех ведомств. Главным фактором остается безопасность людей», — пояснил губернатор.

Уточняется, что зрители и гости смогут присутствовать на матчах чемпионата России по футболу среди команд клубов Премьер-лиги сезона 2019−2020 при условии заполняемости не более 10% от максимальной вместимости стадиона, на мероприятиях IV фестиваля нового российского кино «Горький fest» и церемонии вручения Государственной премии в области современного искусства «Инновация».

Организаторы должны обеспечить разобщение потоков зрителей на выходе и входе при проведении мероприятий, учитывая безопасную дистанцию в 1,5 метра, которая должна соблюдаться и при рассадке зрителей. Все участники, как гости, так и организаторы, должны соблюдать масочный режим. Кроме того, всем участникам необходимо в обязательном порядке пройти контроль температуры тела.

Как сообщало ИА REGNUM, в Нижегородской области по состоянию на 16 июля выявили 221 новый случай заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных заражений в регионе выросло до 20 984 случаев.

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