Москва, , 11:33 — REGNUM Компания Renault снизила стоимость основных запчастей для всех автомобилей французской марки в России. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Цены были снижены на 380 автозапчастей, которые наиболее востребованы в кузовном, механическом и изнашиваемом сегментах.

Так, снизились цены на расширители колесных арок, усилители, кронштейны и накладки бамперов, крышки зеркал заднего вида, клапаны управления КПП и соленоиды, топливные форсунки, корпуса термостатов и элементы систем охлаждения, передние и задние «кулаки» подвески, тормозные цилиндры и другие запчасти.

Ознакомится с полным списком запчастей можно на официальном сайте компании или у работников детских салонов Renault.

Ранее стало известно, что в Воронеже открылся новый дилерский центр Renault — «Ринг Сервис».

Читайте также: Названо самое продаваемое авто Renault в России