Орел, , 11:29 — REGNUM 45 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Орловской области за минувшие сутки, данные 16 июля опубликовал федеральный оперативный штаб.

За сутки в регионе выписано из стационаров и снято с амбулаторного учёта в связи с выздоровлением также 45 человек, у которых ранее подтверждались положительные тесты на коронавирус. Статистика по умершим пациентам не изменилась.

Всего в Орловской области с 24 марта подтверждено 5198 случаев заражения коронавирусом, 3759 пациентов уже выздоровели. Скончались 75 человек с COVID-19.