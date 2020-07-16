Махачкала, , 11:34 — REGNUM Дагестан по состоянию на 10:30 16 июля опустился на 13-е место среди субъектов РФ по числу зарегистрированных случаев заражения коронавирусом нового типа. За минувшие сутки по этому показателю республику опередил Ямало-Ненецкий автономный округ.

С начала пандемии в Дагестане, по данным федерального оперативного штаба, выявлено 8647 носителей коронавируса, 45 из них — за последние сутки. В республике наблюдается тенденция к постепенному снижению темпов распространения инфекции: если в середине июня ежесуточно отмечалось 90−100 случаев заражения, то с 6 июля этот показатель не достигает и 50.

Выздоровели в Дагестане к настоящему времени 7150 человек с подтвержденным COVID-19, или более 80,6% от общего числа заразившихся. За минувшие сутки вылечился 131 пациент.

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