Москва, , 11:27 — REGNUM Свыше 3,5 тысяч московских преподавателей обучили основам различным аспектам кибербезопасности. Об этом сообщается на официальной странице департамента образования и науки Москвы.

В обучении приняли участие представители более 40 столичных школ. Программу подготовки разработал Московский центр развития кадрового потенциала образования при поддержке Медиасовета негосударственных структур безопасности (НСБ) России.

«На интерактивных занятиях эксперты познакомили школьных управленцев с существующими видами информационных угроз и показали, как эффективно им противодействовать. Спикеры показали актуальную статистику и рассказали о разработках, направленных на профилактику опасных трендов и явлений в сети», — отмечено в сообщении.

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