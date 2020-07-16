Оренбург, 16 июля 2020, 11:22 — REGNUM В Оренбургской области за сутки референс-центр подтвердил 111 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает 16 июля Управление Роспотребнадзора по региону.
С конца марта в области проведено 305 956 лабораторных исследований на наличие SARS-CoV-2 (за последние сутки — 5 381). Показатель тестирования на 100 тыс. населения составил 229,3.
В Оренбуржье выявлено 5 237 случаев заражения коронавирусом. Оправились от болезни 3 960 пациентов. Скончались 32 пациента. В девяти селах действует карантин.
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