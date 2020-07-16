Ростов-на-Дону, , 11:21 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки после коронавируса выздоровели ещё 173 человека. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 16 июля.

«За весь период в области выздоровели уже 8 тыс. 619 заболевших, в том числе за последние сутки — 173», — уточнили власти.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Ростовской области за последние сутки выявлено 98 носителей инфекции. Общее число случаев заражения коронавирусом на Дону достигло 11 тыс. 117 человек. 173 пациента с COVID-19 скончались.

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