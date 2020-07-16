Нижний Новгород, , 11:16 — REGNUM В Нижегородской области по состоянию на 16 июля выявили 221 новый случай заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных заражений в регионе выросло до 20 984 случаев, сообщает пресс-служба областного правительства.

Всего по области выписаны 15 336 человек, то есть более 73,08% от общего числа носителей коронавируса уже выздоровели. За последние сутки выписан 271 человек.

По данным оперативного штаба России, скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний 318 нижегородцев, шестеро умерли в течение минувших суток. Данные о числе новых летальных случаев в сообщении пресс-службы правительства Нижегородской области не представлены.

Как сообщало ИА REGNUM, 71 спортивная организация возобновила тренировки на территории Нижегородской области по изменениям в указ о режиме повышенной готовности, которые внес губернатор Глеб Никитин. Начали работать организации дополнительного образования и заведения, осуществляющие спортивную подготовку с очным присутствием занимающихся до 3 человек в закрытых помещениях и до 7 человек — на открытых площадках с учетом соблюдения дистанции не менее 1,5 метра.

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