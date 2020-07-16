История вопроса

Строительство — это отрасль экономики, к которому относят создание зданий и сооружений, а также их капитальный и текущий ремонт, реконструкцию, реставрацию и реновацию. В экономике России строительство занимает важное место — на его долю приходится около 3% ВВП страны. Лидерами в этой сфере являются Московская область, Краснодарский край, Москва, Санкт-Петербург и другие.







Государственная политика в этой сфере опирается на регулирование в системе норм и правил строительства, реконструкции и ремонта объектов капитального строительства, экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, получения разрешений на строительство, технологического присоединения объектов капитального строительства к энергетической и коммунальной инфраструктуре, ввода объектов в эксплуатацию. Кроме того, ценообразование в отрасли, технологический и ценовой аудит градостроительных проектов, вопросы, связанные с сейсмической безопасностью строящихся зданий отнесены к сфере регулирования.