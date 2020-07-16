Москва, 16 июля 2020, 11:16 — REGNUM В столичном районе Гольяново ввели в эксплуатацию здание Пенсионного фонда Российской Федерации. Об этом сообщается на официальной странице Мосгосстройнадзора
Объект расположен по адресу: Байкальская улица, владение 42 (ВАО, Гольяново). Общая площадь помещения составляет 8,4 тыс. кв. метров. Здание предназначено для работы сотрудников Пенсионного фонда по приему населения Восточного округа Москвы.
«Здание введено в эксплуатацию в строгом соответствии утвержденному проекту», — заявил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.
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