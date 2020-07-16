Тверь, , 11:13 — REGNUM В Тверской области можно уверенного говорить о позитивной динамике борьбы с коронавирусом, об этом 15 июля в прямом эфире федерального телеканала «Россия 24» заявил губернатор Игорь Руденя.

«Сегодня мы можем характеризовать обстановку в области с точки зрения санитарно-эпидемиологического благополучия как стабильную. У нас в три раза снизился уровень заболеваемости. Очень грамотно работают медики и Роспотребнадзор. Сегодня 639 человек остаются в больницах, при этом для пациентов с ковидом подготовлена 2051 единица коечного фонда. Мы можем достаточно уверенно говорить о позитивной динамике борьбы с пандемией», — отметил Игорь Руденя.

Глава региона также рассказал, что с 15 июля в регионе снята часть ограничений, которые ранее вводились из-за коронавируса. Так, разрешено проведение на открытом воздухе выставочных и культурных мероприятий, в том числе концертов, проведение спортивных соревнований и матчей, хотя и с оговоркой — численность участников и зрителей не должна превышать 500 человек, а трибуны и зрительские места могут заполняться не более чем на 50%. В Тверской области с 15 июля разрешена работа частных медицинских организаций, возобновляются автобусные экскурсии, снимаются ограничения на численность групп туристов, посещающих музеи. С 1 августа планируется открытие кинотеатров.

При этом, подчеркнул губернатор, экономика Тверской области, в результате реализации федеральных и региональных мер поддержки, практически восстановила темпы работы. Регион получил финансовую поддержку из федерального бюджета на более 5,5 млрд рублей, также бизнесу предоставляют поддержку в виде льготного кредитования и гарантий.

«Общая цифра работы экономики — 99,7%. Это доля предприятий, которые у нас функционируют», — сообщил Игорь Руденя.

Игорь Руденя также рассказал о решении повторно осуществить региональную выплату семьям с детьми 16−18 лет: по три тысячи рублей на ребенка получают семьи, которые воспитывают одного-двух детей, по пять тысяч рублей — многодетные семьи.

«Сейчас проходят выплаты по первому траншу, который был синхронизирован с решением президента. Решение о повторной выплате были принято вчера. Планируем, что до 1 октября мы все эти выплаты завершим в зависимости от активности наших граждан. Более 30 тысяч семей подпадают под действие этой меры поддержки», — сказал Игорь Руденя.