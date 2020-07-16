Ташкент, , 11:08 — REGNUM Авиакомпания «Уральские авиалинии» доставит из Ташкента в Москву 143 пассажира чартерным рейсом, сообщили 16 июля в консульском отделе посольства России в Узбекистане.

В дипломатическом ведомстве отметили, что в настоящее время продолжается также регистрация на чартерный рейс Ташкент — Владивосток. Вылет самолета «Узбекистанских авиалиний» запланирован на 19 июля.

15 июля в консульском отделе посольства России в Узбекистане сообщили, что список пассажиров на чартерный рейс Ташкент — Москва формируется только после регистрации на сайте Госуслуг. Стоимость билета — 400 евро.

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