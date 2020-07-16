Пермь, , 11:08 — REGNUM В Пермском крае за сутки, по состоянию на 16 июля, подтверждено 87 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

Ежесуточный прирост случаев заражения составил 1,9%, а коэффициент распространения — 1,2 (на 15 июля — 1,01).

Министр здравоохранения региона Оксана Мелехова отметила, что прирост зараженных впервые за неделю приблизился к 2%. Показатель не связан с «очаговым» распространением инфекции. По данным специалистов, у многих пациентов сейчас источник заражения установить не удается.

«В первую очередь, это связано и с началом периода отпусков. Люди стали активно переезжать между городами, встречаться с родственниками и общаться с друзьями, пренебрегая рекомендациями по соблюдению правил противоэпидемической безопасности. В жаркую погоду жители региона загорают и посещают пляжи. Следует отметить, что даже при жаркой солнечной погоде COVID-19 достаточно активен и легко распространяется», — сказала она. Пермяков призывают соблюдать меры личной предосторожности.

С начала пандемии, в Пермском крае выявлено 4 705 носителей SARS-CoV-2 .

Читайте ранее в этом сюжете: В COVID-центрах Прикамья скончались ещё четыре пациента