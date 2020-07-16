Уфа, , 11:12 — REGNUM 20 выпускников в Башкирии набрали по 100 баллов на едином государственном экзамене (ЕГЭ). Об этом 16 июля сообщает пресс-служба республиканского министерства образования и науки.

По сообщению пресс-службы ведомства, рост среднего балла зафиксирован по результата экзаменов по географии и литературе. Количество учеников, которые набрали 100 баллов при сдаче ЕГЭ увеличилось на два человека в сравнении с прошлым годом.

Отмечается, что 20 участников, которые сдавали экзамен 3 июля, получили по 100 баллов. В этот день сдавали экзамены по информатике, географии, литературе и ИКТ.

ЕГЭ по географии сдавали 352 ученика. Семь из них получили 100 баллов, а 46 учеников набрали 81 балл и больше. ЕГЭ по литературе сдавали 774 учащихся. Три из них набрали 100 баллов, а 40 учащихся получили 81 балл и больше. ЕГЭ по ИКТ и информатике сдавали 3070 учеников. Десять из них набрали 100 баллов, а 564 учеников получили 81 балл и выше.

Читайте ранее в этом сюжете: В Якутии появился стобалльник ЕГЭ по географии впервые за семь лет