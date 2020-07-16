Мумбаи, Индия, , 11:10 — REGNUM «Красный» уровень погодной опасности из-за муссонных дождей объявлен в административном центре западного штата Индии Махарштра Мумбае, а также на побережье штата. Об этом 15 июля сообщает газета The Hindu со ссылкой на метеорологическое управление Индии (IMD).

«Красная тревога (погодной опасности) была объявлена в Мумбае», — заявил Р. К. Дженамани, являющийся специалистом Национального центра прогнозирования погоды.

Также, по данным издания, идущие с вечера 14 июля сильные дожди привели к подтоплению во многих районах города.

При этом синоптики предупреждают, что рассеянные сильные и очень сильные выпадения осадков ожидаются в районе города Мумбай в течение следующих 18 часов.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что, согласно данным местного агентства по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии, в результате ливневых паводков в Южном Сулавеси погибли 24 человека.