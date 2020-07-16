Махачкала, , 11:07 — REGNUM Впервые за пять недель (с 11 июня) в Дагестане за сутки не зафиксировано ни одного случая смерти пациентов с COVID-19, сообщил 16 июля федеральный оперативный штаб. К настоящему времени в Дагестане зарегистрировано 419 случаев смерти пациентов, заразившихся коронавирусом.

По этому показателю республика по-прежнему занимает четвертое место среди субъектов РФ. С начала июля в регионе умерли 39 человек с подтвержденным COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время Дагестан находится на втором этапе снятия ограничений, введенных в рамках борьбы с коронавирусом, и готовится к третьему. Почти все медучреждения республики, ранее перепрофилированные для приема пациентов с СOVID-19, вернулись к обычной работе.

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