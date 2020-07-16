Кызыл, , 11:01 — REGNUM В Туве к настоящему времени провели 144,4 тыс. лабораторных исследований на коронавирус, что составляет около 45% от численности населения республики. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального министерства здравоохранения, за минувшие сутки выявлено 32 новых случая заражения.

«Коэффициент распространения от одного инфицированного до его госпитализации составил 1,0», — отметили в минздраве.

Таким образом, общее количество подтверждённых случаев достигло 5614. Выписаны из больниц с выздоровлением 5265 человек, в том числе 197 — за последние сутки.

Добавим, что за всё время с начала эпидемии в республике зарегистрировали 45 летальных исходов среди пациентов с COVID-19. Из них 13 человек, как сообщало ИА REGNUM, умерли в первые десять дней июля.

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