Казань, , 11:10 — REGNUM В Татарии по состоянию на 16 июля заражены новой коронавирусной инфекцией 5126 человек, за сутки еще 33 пациента получили положительный тест на коронавирус, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Всего с начала пандемии выздоровел после заражения коронавирусом 4041 человек, за сутки — 62 пациента. Скончались 26 человек, еще об одном смертельном случае сообщили в штабе. Это 71-летний житель Набережных Челнов, смерть которого наступила еще 23 мая, но потребовалась длительная экспертиза для установления точной причины кончины пациента.

Из числа новых носителей вируса в стационары госпитализированы 11 пациентов, 22 — лечатся на дому. Самое большое число заболевших зарегистрировано в возрастной группе от 30 до 50 лет — 12 человек. Из общего числа новых инфицированных 18 человек — жители Казани.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в столице Татарии задержан продавец «липовых» экспресс-тестов на коронавирус. Ему грозит до шести лет лишения свободы и штраф в размере до 2,5 млн рублей.

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