Ростов-на-Дону, , 10:59 — REGNUM В Ростовской области за сутки зарегистрирован один летальных исход среди пациентов с подтверждённым результатом теста на коронавирус. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 16 июля.

От COVID-19 скончалась 59-летняя женщина, страдавшая сердечно-сосудистыми заболеваниями и хроническими заболеваниями эндокринной системы.

Таким образом, за весь период пандемии от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались 173 жителя Ростовской области.

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