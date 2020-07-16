Ростов-на-Дону, , 10:55 — REGNUM В Ростовской области за истекшие сутки подтвердили ещё 98 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 16 июля.

Новые носители SARS-CoV-2 зарегистрированы в 22 муниципальных образованиях Ростовской области. В частности, положительный тест на коронавирус сдали полсотни ростовчан, восемь шахтинцев и шесть жителей Аксайского района. Более 31% новых случаев приходится на возрастную категорию старше 66 лет, 3% новых носителей инфекции — дети.

Таким образом, общее число жителей Ростовской области, получивших положительный тест на коронавирус, достигло 11 тыс. 117 человек.

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