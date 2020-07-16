Тула, , 10:54 — REGNUM 57 случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки в Тульской области, сообщили 16 июля в региональном оперативном штабе. В числе заразившихся жители Тулы и 13 районов области.

«43 жителя Тулы и других районов области выздоровели от COVID-19», — сообщили также в оперативном штабе Тульской области.

С 19 марта в Тульской области подтверждено 7745 случаев заражения коронавирусом, 6316 пациентов выздоровели. 171 пациент с подтверждённым диагнозом COVID-19 скончался.

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