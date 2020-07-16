Салехард, 16 июля 2020, 10:52 — REGNUM На Ямале за минувшие сутки зарегистрированы 187 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает руководитель Оперативного штаба ЯНАО Татьяна Бучкова.
Основные очаги заражения: Новый Уренгой — 49 положительных теста; Тарко-Сале — 20; Губкинский — 18; Ноябрьск — 17.
Всего с начала пандемии на Ямале на 16 июля зарегистрировано 8 759 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Из них выздоровели 3 705 человек, 59 пациентов с COVID-19 скончались.