Великий Новгород, , 11:06 — REGNUM В Новгородской области за последние сутки подтвердили пять летальных исходов COVID-19. Об этом 16 июля сообщает оперативный штаб.

Накануне регион продемонстрировал нулевой суточный показатель смертности. Всего, по официальным данным, от болезни скончался 61 житель.

За 24 часа в области также выявили еще 20 носителей коронавируса. Всего в регионе зафиксировали 3 тыс. 470 случаев заражения. Выздоровели от COVID-19 1 тыс. 780 человек, включая 45 за последние сутки.

Напомним, всего в стране выявлено 752 тыс. 797 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах.