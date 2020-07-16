Нью-Йорк, США, , 10:51 — REGNUM В случае разлива нефти, находящейся на заброшенном танкере, который стоит в Красном море у берегов Йемена, а речь идёт об 1,1 млн баррелей, серьезные последствия могут затронуть 1,6 млн жителей страны. Об этом в ходе выступления на заседании Совета Безопасности Организации Объединённых Наций заявил заместитель генерального секретаря ООН Марк Лоукок, передаёт агентство «Синьхуа».

Читайте также: Хуситы угрожают вылить 1 млн баррелей нефти в Красное море

«Если в течение следующих двух месяцев произойдет разлив, эксперты прогнозируют, что это напрямую затронет 1,6 миллиона йеменцев. Жизнь практически всех прибрежных рыболовных поселений будет разрушена», — сказал Лоукок.

Так, по его словам, прежде всего значительные убытки понесут работники рыболовного промысла западного побережья Йемена.

Заместитель генсека ООН подчеркнул, что единственная возможность предотвратить катастрофу, по мнению экспертов, — это полностью перекачать нефть с танкера. Однако из-за нежелания йеменских хуситов разрешить доступ миссии ООН к FSO Safer сделать это пока не удаётся.

Лоукок предупредил, что если трагедию предотвратить не удастся, разлив нефти станет «не только тяжелейшей экологической, но и гуманитарной катастрофой».

Напомним, нефтяной танкер «Сафер» представляет собой крупное плавучее хранилище и пункт разгрузки нефти, который расположен примерно в восьми километрах от порта Рас-Иса в Красном море. Хуситы угрожают вылить порядка 1 млн баррелей нефти в воды Красного моря, что нанесет огромный ущерб всей морской экосистеме.