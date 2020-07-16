Красноярск, , 10:51 — REGNUM По состоянию на 16 июля в Красноярском крае коронавирус выявлен у 11 020 человек. За последние сутки в регионе подтверждён 131 новый случай заражения, сообщили ИА REGNUM в оперштабе региона.

Вылечились 7710 человек (+303 за сутки).

В Красноярском крае за весь период скончался 251 пациент с коронавирусом, в том числе 16 человек — за последние сутки.

По данным оперштаба, случаи заражения зарегистрированы на всех территориях края.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 15 июля в Красноярском крае коронавирус был выявлен у 10 889 человек.

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