Ульяновск, , 10:51 — REGNUM В Ульяновской области за сутки подтверждено 111 случаев заражения SARS-CoV-2, также зарегистрировано два летальных исхода. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба России.

По информации на 16 июля (10:35 мск), с начала пандемии в Ульяновской области официально подтверждено 7493 случая заражения SARS-CoV-2, в том числе за последние сутки — 111.

В настоящее время выздоровел 4721 пациентов, что составляет 63% от общего числа выявленных случаев заражения коронавирусом. В настоящее время продолжают лечение 2716 пациентов с COVID-19.

За последние сутки также зарегистрировано два летальных исхода, всего в регионе умерли 56 человек.

Отметим, ранее в Ульяновский областной клинический центр специализированных видов медицинской помощи поступили два новых реанимобиля. Главный врач учреждения Светлана Суворова отметила, что на них эвакуируют тяжелых пациентов, либо операционная бригада выезжает в район и оперирует пострадавших на месте ДТП. Кроме того, на реанимобилях транспортируются лежачие пациенты в федеральные центры для оперативного лечения.

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