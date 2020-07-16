Пермь, , 10:49 — REGNUM В Пермском крае за сбросом в реку Каму загрязняющих (химических) веществ последовало возбуждение уголовного дела по статье 247 УК РФ (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов), сообщает СУ СКР по региону.

По данным ведомства, с 5 по 7 июля в районе Березников сброс химвеществ в водоем повлек превышение допустимых нормативов вредного воздействия на окружающую среду.

Напомним, ранее предполагаемым источником загрязнения называлось место излива стоков из обваловки шламонакопителя в реку Толыч, которая впадает в Каму.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 июля компания «Уралхим» заявила приостановке своего завода «Азот» в Березниках. Причиной стала загрязненная вода — с высоким содержанием хлоридов кальция. Речную воду предприятие использует для производства удобрений.

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