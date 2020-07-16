Тула, , 10:48 — REGNUM Пять пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались в Тульской области за минувшие сутки, сообщили 16 июля в региональном оперативном штабе. Причиной смерти стала пневмония.

«Это жители Тулы, Чернского и Щекинского районов в возрасте от 48 до 86 лет», — уточнили в оперативном штабе.

Всего в Тульской области за период пандемии скончался уже 171 пациент с положительными тестами на коронавирус. Общее число заразившихся достигло 7745 человек.

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