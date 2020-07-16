Вашингтон, , 10:46 — REGNUM Sony резко нарастила объёмы производства консоли нового поколения PlayStation 5. Об этом 15 июля сообщило агентство Bloomberg и газета Nikkei Asian Review.

По информации изданий, ранее компания планировала выпустить до конца 2020 года 5−6 млн консолей, однако она внесла изменения в свои планы и теперь хочет произвести около 9−10 млн устройств. Отмечается, что Sony решила сделать это из-за растущего ажиотажа вокруг PS5 и роста рынка видеоигр, причиной которого стали карантинные меры.

При этом, по мнению портала Screen Rant, то, что Sony заказала такое количество устройств вовсе не означает, что этот заказ будет выполнен вовремя. Ранее СМИ писали, что эпидемия коронавируса негативно сказалась на производстве и поставках комплектующих.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в сеть «утекла» информация о массе PlayStation 5. Магазин Amazon Germany написал, что новая консоль Sony будет весить 4,78 кг (вес PS4 составляет 2,8 кг).

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