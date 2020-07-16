Санкт-Петербург, , 11:03 — REGNUM В Петербурге за последние сутки подтвердили 22 новых смерти от COVID-19. Об этом 16 июля сообщает оперативный штаб.

Всего в городе, по официальным данным, от болезни скончалось 1 тыс. 698 человек. При этом смертность в июне превысила показатели 2019 года на 55%. В абсолютных величинах разница за полугодие составила почти 4 тыс. смертей. Почти все они связаны с COVID-19, подтвердили в Смольном.

В России за сутки подтвердили 167 летальных случаев, за весь период в стране от COVID-19 скончались 11 тыс. 937 человек.

Добавим, число случаев заражения коронавирусом в Петербурге достигло 28 тыс. 662, в России — 752 тыс. 797.

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