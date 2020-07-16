Чебоксары, , 10:42 — REGNUM В Чувашии за последние сутки выявлено 57 случаев заражения коронавирусом, зарегистрирован один летальный исход. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба России.

По информации на 16 июля (10:35 мск), с начала пандемии в Чувашии официально подтверждено 6055 случаев заражения SARS-CoV-2, в том числе за последние сутки — 57.

В настоящее время выздоровели 3280 пациентов, что составляет 54,17% от общего числа выявленных случаев заражения. В настоящее время продолжают лечение 2727 пациентов с COVID-19.

За сутки также зарегистрирован один летальный исход, всего умерли 48 человек.

Отметим, что республиканский детский санаторий «Лесная сказка» минздрава Чувашии возобновил прием детей, нуждающихся в санаторно-курортном лечении, а так же детей с неврологическими заболеваниями по программе «Мать и дитя». Заезд детей организован с учётом санитарно-эпидемиологических требований.

Как сообщало ИА REGNUM, в этом году принято решение не открывать детские оздоровительные лагеря.