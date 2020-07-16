Санкт-Петербург, , 10:42 — REGNUM За прошедшие сутки в Ленинградской области выявлено еще 47 носителей SARS-CoV-2, еще 17 выздоровели. Об этом 16 июля сообщили в федеральном оперативном штабе.

С учетом новых официальных данных в Ленобласти за все время пандемии зафиксировано 5224 носителей SARS-CoV-2. Выздоровели за это время 4306 человека.

Список летальных исходов не увеличился, с начала пандемии в регионе умерли 42 зараженных жителей Ленинградской области.

В целом регион находится на первом этапе снятия ограничений, введенных из-за пандемии.

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