Ростов-на-Дону, , 10:40 — REGNUM Часть жителей Ростовской области формально относятся к действующему в регионе масочному режиму и предпочитают не использовать одноразовые маски или барьерные салфетки. На это в ходе онлайн-брифинга указала директор донского департамента потребительского рынка Ирина Теларова.

«Отдельное внимание сегодня мы уделяем объектам общественного питания, которые открыли летние площадки. На Дону работает около 300 подобных площадок, но проблем с соблюдением масочного режима там гораздо больше», — отметила спикер.

По её словам, контроль за соблюдением масочного режима будет усилен.

ИА REGNUM напоминает, что в ходе заседания регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом 9 июля донской губернатор Василий Голубев напомнил участникам совещания о необходимости усиления контроля за соблюдением масочного режима и других санитарных требований. По его словам, на Дону по-прежнему действует режим повышенной готовности. Глава региона пообещал без предупреждения и сопровождающих посетить рынки, ярмарки и магазины.

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