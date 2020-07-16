Владикавказ, , 10:39 — REGNUM В Северной Осетии поплатился за злоупотребление должностными полномочиями бывший начальник республиканского управления Федеральной службы исполнения наказаний. Его судят сразу за два преступления — за проведение работ на территории подведомственных ему учреждений без заключения госконтракта и за незаконную оплату этих работ, сообщили ИА REGNUM 16 июля в пресс-службе прокуратуры региона.

Установлено, что в 2016 году по распоряжению экс-начальника УФСИН строительная компания была привлечена к ремонтно-строительным работам в административных помещениях исправительной колонии. При этом финансирование на эти цели предусмотрено не было, и госконтракт не был заключен. После выполнения работ расчет с компанией не произвели.

В 2019 году подрядчик попытался обратиться в суд, чтобы получить часть средств за работу. Однако, чтобы избежать огласки, начальник УФСИН поручил подчиненным перечислить 3 млн рублей строителям.

Как считает следствие, обвиняемый достоверно знал, что работы были выполнены не полностью, между тем деньги были выплачены в полном объеме.

В настоящее время судьбу экс-начальника службы исполнения наказаний будет решать Промышленный районный суд Владикавказа. Как сообщили в прокуратуре, за каждое из инкриминируемых ему деяний предусмотрено до четырех лет лишения свободы.